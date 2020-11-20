В Башкирии путепровод на трассе М5 отремонтировали раньше срока

Привели в порядок всего за 5 месяцев. В Башкортостане со значительным опережением отремонтировали путепровод на трассе М5. Сегодня состоялось торжественное открытие объекта, расположенного на 1352-м километре федеральной автодороги.
20 лет простоял, возможно, отслужит еще столько же. Это не заново построенный, а отремонтированный путепровод через железную дорогу Инза-Чишмы. Представители Росавтодора и подрядчика торжественно открывают обновленный объект.
Замена некоторых опорных частей, приведение в порядок железобетонных конструкций, сооружение дренажных систем – это лишь часть выполненных ремонтных работ. Мостостроители зашли на объект в июне этого года, а уже в ноябре по нему запустили движение. Хотя путепровод должны были сдать только в 2021 году.
Все согласования и документооборот с заказчиком происходили оперативно. Поэтому и получилось быстро. Тянуть в таком вопросе нельзя. Ведь объект расположен на федеральной трассе и по нему ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей.
Решение о ремонте этого участка было принято после проведенной дефектоскопии. В перспективе с учетом реконструкции автотрассы М5 и расширения проезжей части рассматривается также ремонт второго параллельно расположенного путепровода. Пока же необходимости в этом нет, учитывая количество полос для движения на существующей автодороге.