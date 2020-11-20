В Башкирии путепровод на трассе М5 отремонтировали раньше срока

Привели в порядок всего за 5 месяцев. В Башкортостане со значительным опережением отремонтировали путепровод на трассе М5. Сегодня состоялось торжественное открытие объекта, расположенного на 1352-м километре федеральной автодороги.

20 лет простоял, возможно, отслужит еще столько же. Это не заново построенный, а отремонтированный путепровод через железную дорогу Инза-Чишмы. Представители Росавтодора и подрядчика торжественно открывают обновленный объект.

Были выполнены работы по замене выравнивающего слоя, устройства новой гидроизоляции и двухслойному асфальтобетонному покрытию. Длина путепровода составляет 176 метров. Ильнур Кильмаков, главный инженер подрядной организации

Замена некоторых опорных частей, приведение в порядок железобетонных конструкций, сооружение дренажных систем – это лишь часть выполненных ремонтных работ. Мостостроители зашли на объект в июне этого года, а уже в ноябре по нему запустили движение. Хотя путепровод должны были сдать только в 2021 году.

На качество это никак не повлияло. Мы смогли при том же качестве закончить этот объект по этим двум причинам. Это наши профессионалы и умелая и правильная работа заказчика с подрядчиком. Рустем Ахтариев, руководитель подрядной организации

Все согласования и документооборот с заказчиком происходили оперативно. Поэтому и получилось быстро. Тянуть в таком вопросе нельзя. Ведь объект расположен на федеральной трассе и по нему ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей.

Объект находится на трассе М5, главное связующее звено, транспортная артерия, которая пересекает с запада на восток нашу республику. В рамках той масштабной реконструкции, которую мы сейчас ведем на этой трассе, этот объект позволит стать одним из связующих звеньев, соединяющих данную дорогу. Азамат Илимбетов, начальник федерального управления автомобильных дорог «Приуралье»