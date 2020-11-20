В Башкирии путепровод на трассе М5 отремонтировали раньше срока

Привели в порядок всего за 5 месяцев. В Башкортостане со значительным опережением отремонтировали путепровод на трассе М5. Сегодня состоялось торжественное открытие объекта, расположенного на 1352-м километре федеральной автодороги.

20 лет простоял, возможно, отслужит еще столько же. Это не заново построенный, а отремонтированный путепровод через железную дорогу Инза-Чишмы. Представители Росавтодора и подрядчика торжественно открывают обновленный объект.

Были выполнены работы по замене выравнивающего слоя, устройства новой гидроизоляции и двухслойному асфальтобетонному покрытию. Длина путепровода составляет 176 метров.

Ильнур Кильмаков, главный инженер подрядной организации

Замена некоторых опорных частей, приведение в порядок железобетонных конструкций, сооружение дренажных систем – это лишь часть выполненных ремонтных работ. Мостостроители зашли на объект в июне этого года, а уже в ноябре по нему запустили движение. Хотя путепровод должны были сдать только в 2021 году. 

На качество это никак не повлияло. Мы смогли при том же качестве закончить этот объект по этим двум причинам. Это наши профессионалы и умелая и правильная работа заказчика с подрядчиком.

Рустем Ахтариев, руководитель подрядной организации

Все согласования и документооборот с заказчиком происходили оперативно. Поэтому и получилось быстро. Тянуть в таком вопросе нельзя. Ведь объект расположен на федеральной трассе и по нему ежедневно проезжают десятки тысяч автомобилей.

Объект находится на трассе М5, главное связующее звено, транспортная артерия, которая пересекает с запада на восток нашу республику. В рамках той масштабной реконструкции, которую мы сейчас ведем на этой трассе, этот объект позволит стать одним из связующих звеньев, соединяющих данную дорогу.

Азамат Илимбетов, начальник федерального управления автомобильных дорог «Приуралье»

Решение о ремонте этого участка было принято после проведенной дефектоскопии. В перспективе с учетом реконструкции автотрассы М5 и расширения проезжей части рассматривается также ремонт второго параллельно расположенного путепровода. Пока же необходимости в этом нет, учитывая количество полос для движения на существующей автодороге.