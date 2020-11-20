В Уфе газовики жестоко обманули доверчивую бабушку

Деньги на ветер. Жительница Уфы Светлана Кузнецова считает, что стала жертвой мошенников. Частная газовая компания заменила пенсионерке газовый счетчик, который мог бы прослужить еще 9 лет. Незапланированная покупка обошлась в 7 тысяч рублей. При этом женщина была убеждена, что общается с сотрудниками компании, с которой заключала договор.

Обладательница теперь сразу двух счетчиков Светлана Кузнецова уверена, что стала жертвой недобросовестных газовиков. Внезапно нагрянувшие специалисты убедили женщину: счетчик работает некорректно, мол, много накручивает. Пенсионерка, подписав договор, согласилась на замену прибора.

Пока я находилась в комнате, они уже поставили и счетчик, и шланг заменили. Я отсчитала деньги и даю ей. А она показывает на него и говорит: «Ты ему дай». Он посмотрел на нее то ли удивленно, то ли испуганно, но взял 7 тысяч. Светлана Кузнецова

Расчет получился, не отходя от кассы, хотя прежде и не приходилось отдавать деньги на руки. Женщину это не смутило: специалисты предъявили документы. Из-за плохого зрения она не разглядела название организации. Чтобы опломбировать новый прибор, Светлана Васильевна обратилась в компанию «Газпром газораспределение», с которой заключала договор. Уже на месте узнала, что к счетчику они отношения не имеют.

Если прибывший специалист под различными предлогами рекомендует приобрести газовое оборудование, а в случае отказа угрожает отключением газа, при этом предлагая подписать договор и оплатить услуги, вам следует насторожиться и отказаться от таких услуг. Татьяна Ибрагимова, начальник службы внутридомового газового оборудования филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Кстати, срок службы счетчика Светланы Кузнецовой был аж до 2029 года. В сентябре сотрудники компании «Газпром газораспределение» провели техническое обслуживание прибора. Сбоев в работе не выявили. Мы дозвонились до организации, специалисты которой решили оказать бабушке свои услуги.

После проверки оборудования выявили у нее технически непригодный старый шланг с момента постройки дома, который уже не перекрывал. И была предложена замена. Женщина согласилась, мы никого не вводим в заблуждение. Виталий Лопатин, заместитель директора городской газовой службы

Юрист Наталья Абубакирова записала видео своего общения с представителем одной из столичных организаций. Они предлагали свои услуги через дверь, в ее случае это была диагностика системы вентиляции.

На сегодняшний день эта волна таких услуг не только в Башкортостане, но и всю страну. Все-таки, конечно, когда мы подписываем договоры оказания услуг, купли-продажи, надо читать условия. Думаю, закон о защите прав потребителей гражданку спасет. Наталья Абубакирова, председатель правления общественной организации по защите прав потребителей

Зачастую цены на услуги у подобных организаций завышены. Светлана Кузнецова в течение двух недель может вернуть деньги. Но в 84 года бегать по инстанциям бабушке не позволяет здоровье.