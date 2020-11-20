В Уфе газовики жестоко обманули доверчивую бабушку

Деньги на ветер. Жительница Уфы Светлана Кузнецова считает, что стала жертвой мошенников. Частная газовая компания заменила пенсионерке газовый счетчик, который мог бы прослужить еще 9 лет. Незапланированная покупка обошлась в 7 тысяч рублей. При этом женщина была убеждена, что общается с сотрудниками компании, с которой заключала договор.
Обладательница теперь сразу двух счетчиков Светлана Кузнецова уверена, что стала жертвой недобросовестных газовиков. Внезапно нагрянувшие специалисты убедили женщину: счетчик работает некорректно, мол, много накручивает. Пенсионерка, подписав договор, согласилась на замену прибора.
Расчет получился, не отходя от кассы, хотя прежде и не приходилось отдавать деньги на руки. Женщину это не смутило: специалисты предъявили документы. Из-за плохого зрения она не разглядела название организации. Чтобы опломбировать новый прибор, Светлана Васильевна обратилась в компанию «Газпром газораспределение», с которой заключала договор. Уже на месте узнала, что к счетчику они отношения не имеют.
Кстати, срок службы счетчика Светланы Кузнецовой был аж до 2029 года. В сентябре сотрудники компании «Газпром газораспределение» провели техническое обслуживание прибора. Сбоев в работе не выявили. Мы дозвонились до организации, специалисты которой решили оказать бабушке свои услуги.
Юрист Наталья Абубакирова записала видео своего общения с представителем одной из столичных организаций. Они предлагали свои услуги через дверь, в ее случае это была диагностика системы вентиляции.
Зачастую цены на услуги у подобных организаций завышены. Светлана Кузнецова в течение двух недель может вернуть деньги. Но в 84 года бегать по инстанциям бабушке не позволяет здоровье.