В Уфе спасатели отрабатывали навыки помощи провалившимся под лёд

В Уфе на одном из водоемов мужчина провалился под лед. Случай мог закончиться трагедией, если бы не спасатели. Им удалось оперативно добраться до пострадавшего и оказать помощь. По такому сценарию сегодня прошли тренировки спасательного отряда Управления гражданской защиты города.

Невнимательность и одно неверное движение – и мужчина провалился под лед. Холодная вода начинает сковывать движения. Теперь надежда только на спасателей, которые уже получили тревожный сигнал. Машина в пути. Спасатели прямо на ходу облачаются в специальные гидрокостюмы – экономят драгоценные минуты. И вот бригада уже на берегу. Трос зацеплен на поясе, и спасатель со специальными надувными санями спешит к утопающему.

Пострадавшего быстро доставляют на берег. Дальше его передадут медикам. Спасательная операция заняла не больше 5 минут. И самое главное – она тренировочная. И для новичка отряда Никиты Бережного стала первой.

Как говорится, боевое крещение. Для первого раза было сложно. Готов учиться, стараться. В первую очередь хотелось спасти жизнь, чтобы человек остался без травм. Никита Бережной, спасатель поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы

Такие тренировки спасатели проводят регулярно осенью и весной. Лед уже практически сковал озера, как, например, эту старицу Уфимки, где шли учения. Однако не везде его толщина достаточна для безопасного передвижения.

В данном месте толщина льда составляет порядка 10 см. – То есть уже ходить можно, да? – Для одного человека это допустимо. А для группы лиц – сами видите: на заднем фоне рыбаки, они у нас, как правило, кучкуются. Для группы лиц толщина льда должна составлять не менее 15 см. Александр Григорьев, начальник поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты г. Уфы

И поэтому прежде чем ступить на лед, нужно быть уверенным в его прочности. Сотрудники Управления гражданской защиты в ходе рейда проинформировали рыбаков о правилах безопасности. Оказалось, что некоторым из них приходилось самим становится спасателями.

Ну, бывало. Ложишься, подкрадываешься, подползаешь туда, бур подаешь ему, он хватает. Вытаскиваешь и все. А если ничего больше нет, чем еще? Только так. Виктор Наскалов, рыбак