В Уфе спасатели отрабатывали навыки помощи провалившимся под лёд

В Уфе на одном из водоемов мужчина провалился под лед. Случай мог закончиться трагедией, если бы не спасатели. Им удалось оперативно добраться до пострадавшего и оказать помощь. По такому сценарию сегодня прошли тренировки спасательного отряда Управления гражданской защиты города.
Невнимательность и одно неверное движение – и мужчина провалился под лед. Холодная вода начинает сковывать движения. Теперь надежда только на спасателей, которые уже получили тревожный сигнал. Машина в пути. Спасатели прямо на ходу облачаются в специальные гидрокостюмы – экономят драгоценные минуты. И вот бригада уже на берегу. Трос зацеплен на поясе, и спасатель со специальными надувными санями спешит к утопающему.
Пострадавшего быстро доставляют на берег. Дальше его передадут медикам. Спасательная операция заняла не больше 5 минут. И самое главное – она тренировочная. И для новичка отряда Никиты Бережного стала первой.
Такие тренировки спасатели проводят регулярно осенью и весной. Лед уже практически сковал озера, как, например, эту старицу Уфимки, где шли учения. Однако не везде его толщина достаточна для безопасного передвижения.
И поэтому прежде чем ступить на лед, нужно быть уверенным в его прочности. Сотрудники Управления гражданской защиты в ходе рейда проинформировали рыбаков о правилах безопасности. Оказалось, что некоторым из них приходилось самим становится спасателями.
Совет спасателей: если вы провалились в воду, держите руки максимально широко и старайтесь ухватиться за край льда. А если увидели, что кто-то тонет, то сразу вызывайте экстренные службы по номеру 112. Как говорят спасатели, человек замерзает насмерть в холодной воде в течение 15 минут. А значит, дорога каждая секунда.