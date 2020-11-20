В Уфе прошла презентация «Живой книги Карима Хакимова»

«Живую книгу Карима Хакимова» презентовали в Уфе и посвятили ее 130-летию со дня рождения советского дипломата. В церемонии принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он высоко оценил проект, который реализуется Ассоциацией библиотек Башкортостана на средства гранта по сохранению и развитию государственных языков республики и языков народов региона.

Карим Хакимов – человек с удивительной судьбой. Многим он известен по легендарному спектаклю Башдрамтеатра «Красный паша». В нашей республике многое делается для увековечения памяти нашего выдающегося земляка. Сегодняшняя презентация – один из этапов нашей большой работы по сохранению истории Башкортостана.

На средства гранта издан первый в республике 44-страничный комикс «Абдул-Азиз и Карим: время героев» на башкирском и русском языках в количестве 3160 экземпляров. Каждая библиотека получит в свои фонды экземпляры нового комикса. Также в Национальную библиотеку Заки Валиди передали на хранение уникальные исторические материалы, ознакомиться с которыми может любой желающий.