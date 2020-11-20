Спортсмены из Башкирии стали лучшими на чемпионате России по фитнес-аэробике

Нефтекамские спортсмены снова лучшие в стране. В Москве прошли первенство и чемпионат России по фитнес-аэробике. И представители республики заняли первые и вторые места в трех категориях. То есть практически вытеснили соперников с пьедестала почета. Таким образом, сразу 35 человек попали в состав российской сборной.

Выступали в категориях аэробика, аэробика 5 человек, юниоры и кадеты. Также у нас выезжала команда хип-хоп, большая группа из Нефтекамска «Биг фан» и «Мини-боссы». В соревнованиях они приняли активное участие и завоевали призовые места.

Добавим, что коллектив из Нефтекамска шестой год подряд становится лучшим в стране. В этот раз башкирские спортсмены вновь отобрались на первенство мира и Европы. Они должны пройти весной следующего года в Чехии и Франции.