Полиция Уфы разыскивает женщину-мага

В Уфе разыскивают женщину-мага, обманувшую 80-летнюю пенсионерку. Целительница предложила действенный метод лечения, но в итоге пожилая уфимка потеряла все деньги.

Полиция установила, что к 80-летней женщине на улице подошла незнакомая девушка. В ходе беседы она предложила помощь в лечении с помощью магии, но объяснила, что для достижения результат, нужно будет собрать все деньги. Позже к беседе присоединялась еще одна женщина и отметила, что этот способ и правда помогает.

Пострадавшая направилась с женщинами к ближайшему отделению банка, сняла деньги и передала их незнакомкам, которые провели над купюрами некий обряд. После этого завернули деньги в ткань и вместе с мылом передали пенсионерке в руки. Незнакомки попросили идти домой, не оборачиваясь, а сверток с деньгами развернуть только через несколько дней.

И вот спустя эти несколько дней пожилая уфимка равзернула сверток, но денег в нем не обнаружила.

В настоящее время по данному факту продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Со слов потерпевшей был составлен фоторобот. Приметы разыскиваемой: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 155-160 см., волосы крашенные темно-русые, на висках более темные. Пресс-служба МВД по Уфе

Правоохранительные органы просят всех, кто обладает какой-либо достоверной информацией о местонахождении подозреваемой, обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по телефонам дежурной части МВД по РБ (347) 279-39-02, дежурной части МВД по Уфе (347) 237-19-60 или набрать 02.