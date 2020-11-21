В Башкирии двое школьников со взрослыми приятелями сделали подкоп, чтобы обокрасть магазин

В Башкирии двое школьников под предводительством двух более старших приятелей сделали подкоп, чтобы обокрасть магазин. Из торговой точки пропали деньги на сумму более 30 тысяч рублей, пиво и продукты.

Произошло преступление в Кушнаренковском районе. Сообщение о краже поступило в полицию от 57-летней предпринимательницы из села Каратяки. Полиция, прибывшая на место, обнаружила, что следов взлома нет.

В ходе дальнейшей работы оперативники установили, что в магазин злоумышленники проникли весьма необычным способом. Оказалось, что в торговое помещение прорыт подкоп, который впоследствии был закопан и тщательно замаскирован. Пресс-служба МВД по РБ

В МВД рассказали, что подозреваемых удалось найти быстро. Ими оказались 19 и 23-летние местные жители, которые решили привлечь к преступным действиям двух школьников 13 лет. Преступники признались в совершенном правонарушении и рассказали всю историю.

По предварительным данным, 19 и 23-летние сельчане придумали блестящий план, как обворовать магазин. Для достижения цели они пригласили на кражу двух местных школьников. Квартет общими усилиями сделал подкоп при помощи лопаты, топора и лома. Самый маленький из товарищей был отправлен внутрь. Мальчик смог легко пролезть и вытащил из магазина более 30 тысяч рублей, пиво и продукты. Пресс-служба МВД по РБ

Добытые деньги были поделены. Большая часть досталась мальчику, который пробрался в магазин. После преступления молодые люди закопали проход и скрыли все следы.

Выяснилось, что после проделанной работы все четверо друзей употребили взятое из магазина пиво на окраине села и разошлись по домам. Полицейские изъяли часть похищенных денег. По факту кражи следователем возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о привлечении 19 и 23-летних парней к ответственности по факту вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления. Пресс-служба МВД по РБ