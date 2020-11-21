В Башкирии двое школьников со взрослыми приятелями сделали подкоп, чтобы обокрасть магазин
В Башкирии
двое школьников под предводительством двух более старших приятелей сделали подкоп,
чтобы обокрасть магазин. Из торговой точки пропали деньги на сумму более 30
тысяч рублей, пиво и продукты.
Произошло
преступление в Кушнаренковском районе. Сообщение о краже поступило в полицию от
57-летней предпринимательницы из села Каратяки. Полиция, прибывшая
на место, обнаружила, что следов взлома нет.
В ходе дальнейшей работы оперативники установили, что в магазин
злоумышленники проникли весьма необычным способом. Оказалось, что в торговое
помещение прорыт подкоп, который впоследствии был закопан и тщательно
замаскирован.
Пресс-служба МВД по РБ
В МВД рассказали, что подозреваемых удалось найти быстро. Ими
оказались 19 и 23-летние местные жители, которые решили привлечь к преступным
действиям двух школьников 13 лет. Преступники признались в совершенном
правонарушении и рассказали всю историю.
По предварительным данным, 19 и 23-летние сельчане придумали
блестящий план, как обворовать магазин. Для достижения цели они пригласили на
кражу двух местных школьников. Квартет общими усилиями сделал подкоп при помощи
лопаты, топора и лома. Самый маленький из товарищей был отправлен внутрь.
Мальчик смог легко пролезть и вытащил из магазина более 30 тысяч рублей, пиво и
продукты.
Пресс-служба МВД по РБ
Добытые деньги были поделены. Большая часть досталась мальчику,
который пробрался в магазин. После преступления молодые люди закопали проход и
скрыли все следы.
Выяснилось,
что после проделанной работы все четверо друзей употребили взятое из магазина
пиво на окраине села и разошлись по домам. Полицейские изъяли часть похищенных
денег. По факту кражи следователем возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о
привлечении 19 и 23-летних парней к ответственности по факту вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступления.