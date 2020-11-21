В Башкирии будет построен завод по изготовлению солнечных батарей

В Башкирии в 2021 году начнется строительство завода по изготовлению солнечных батарей и опор. Производство появится на территории Ишимбайского района на ОЭЗ «Алга».
Об этом говорили накануне во время онлайн-совещания «Инвестчас», которое провел Глава Башкирии Радий Хабиров. Проект в сфере альтернативной энергетики решила организовать в республике группа компаний Optimum Solar из Венгрии.
Представитель группы компаний в России Ференс Ковач отметил, что инвесторы уже определились с земельными участками и заняты формированием дорожной карты проекта. На его реализацию потребуется 2,4 миллиарда рублей.
Фото: Пресс-служба администрации Главы РБ