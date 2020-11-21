В Башкирии чиновника привлекли к ответственности за свалку на территории села

В соответствии с законодательством, твердые бытовые и коммунальные отходы должны размещаться на соответствующих полигонах, а жидкие отходы, образующиеся от повседневной деятельности человека, должны вывозиться на очистные сооружения. Между тем, местная администрация не приняла меры по фактам захламления территории села.

Пресс-служба прокуратуры РБ