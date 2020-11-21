В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 13 тысяч

Из них за последние сутки в республике было зарегистрировано 128 фактов заражения среди населения. Общее число заражений на сегодня, 21 ноября, составляет 13 061 случай.

Выписано за сутки 88 пациентов, а всего по республике за период пандемии было выписано по выздоровлению 11 408 человек. По федеральным данным, новых погибших в Башкирии за сутки не отмечено. Всего скончались на территории республики 73 пациента.