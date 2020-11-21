Почти 25 тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки

В России темпы прироста больных коронавирусом не снижаются. За эти сутки в стране было выявлено почти 25 тысяч новых зараженных Covid-19.

Общее число заболевших по России на 21 ноября составило 2 064 748 человек, из них 24 822 – те пациенты, у которых наличие заболевание подтвердилось за последние сутки. За это же время было выписано 26 021 пациентов, а в целом, с начала пандемии, выписались по выздоровлению 1 577 435 человек.