В Уфе с 16 этажа упал рабочий строительной организации

В Уфе 19 ноября с 16 этажа упал рабочий строительной организации, мужчина скончался на месте. По факту смерти мужчины на стройплощадке Следственный комитет Ленинского района Уфы начал доследственную проверку.

Предварительно установлено, что в тот день на ул. Чернышевского 27-летний мужчина занимался монтажными работами. Травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными, и мужчина погиб на месте.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, сведения о несчастном случае на производстве направлены в региональное подразделение Государственной инспекции труда для проведения расследования, опрашиваются очевидцы, руководство и работники строительной организации и изучается ее организационно-распорядительная документация и должностные инструкции сотрудников. Пресс-служба СУ СК России по РБ

После завершения проверки будет дана оценка действиям работников, которые являются ответственными за соблюдение правил безопасности при выполнении строительных работ.

Также в Следкоме отметили, что в апреле текущего года на этой же стройплощадке с двухметровой высоты упал другой работник. Он занимался сбором конструкций. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Пресс-служба СУ СК России по РБ