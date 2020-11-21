В Уфе с 16 этажа упал рабочий строительной организации

В Уфе 19 ноября с 16 этажа упал рабочий строительной организации, мужчина скончался на месте. По факту смерти мужчины на стройплощадке Следственный комитет Ленинского района Уфы начал доследственную проверку.
Предварительно установлено, что в тот день на ул. Чернышевского 27-летний мужчина занимался монтажными работами. Травмы, полученные в результате падения, оказались смертельными, и мужчина погиб на месте.
После завершения проверки будет дана оценка действиям работников, которые являются ответственными за соблюдение правил безопасности при выполнении строительных работ.
Также в Следкоме отметили, что в апреле текущего года на этой же стройплощадке с двухметровой высоты упал другой работник. Он занимался сбором конструкций. Мужчина получил тяжкий вред здоровью.
Фото: Пресс-служба СУ СК России по РБ