В Башкирии рассказали о новом случае смерти от коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии заявило о новом случае смерти от коронавируса. Это уже 74-й случай с начала пандемии.
Отметим, что, согласно федеральным данным, представленным ранее, в республике скончались 73 человека. Однако сейчас Минздрав РБ объявил еще об одном случае, зарегистрированном за последние сутки.
Сообщается, что погиб мужчина 1969 года рождения из города Елабуга. Кроме коронавируса мужчина имел еще два сложных сопутствующих заболевания. Это гипертоническая болезнь и атеросклероз аорты 3 степени.