В Башкирии рассказали о новом случае смерти от коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии заявило о новом случае смерти от коронавируса. Это уже 74-й случай с начала пандемии.

Отметим, что, согласно федеральным данным, представленным ранее, в республике скончались 73 человека. Однако сейчас Минздрав РБ объявил еще об одном случае, зарегистрированном за последние сутки.