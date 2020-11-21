В Уфе совершено покушение на памятник клещу

Тут же меня окликнула пара взрослых прилично одетых людей, мимо которых я прошёл, и сообщила, что клещ здесь, камень с памятником на тротуаре. Сообщили, что заметили его, когда шли мимо, видимо, спугнули злоумышленников, когда шли по улице. Стояли и думали, как поступить. А тут я.

Олег Чегодаев