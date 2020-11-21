В Уфе совершено покушение на памятник клещу

В Уфе минувшим вечером было совершено покушение на Валеру, памятник клещу. Об этом рассказал один Олег Чегодаев, один из авторов памятника.
Олег Чегодаев приехал в Посольство уральских гор случайно, за оборудованием. И тут он заметил, что ни клеща Валеры, ни камня, на котором был установлен серебряный памятник, нет на месте.
При осмотре памятника Олег обнаружил, что одна из лапок была повреждена. Также, отметил он, было видно, что Валеру пытались выдернуть из камня. Однако у похитителей ничего не вышло.
Сейчас клещ Валера временно перемещен в Посольство. Здесь мастера решат, как укрепить памятник.
Фото: Олег Чегодаев