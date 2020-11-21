В Уфе совершено покушение на памятник клещу

В Уфе минувшим вечером было совершено покушение на Валеру, памятник клещу. Об этом рассказал один Олег Чегодаев, один из авторов памятника.

Олег Чегодаев приехал в Посольство уральских гор случайно, за оборудованием. И тут он заметил, что ни клеща Валеры, ни камня, на котором был установлен серебряный памятник, нет на месте.

Тут же меня окликнула пара взрослых прилично одетых людей, мимо которых я прошёл, и сообщила, что клещ здесь, камень с памятником на тротуаре. Сообщили, что заметили его, когда шли мимо, видимо, спугнули злоумышленников, когда шли по улице. Стояли и думали, как поступить. А тут я.

Олег Чегодаев

При осмотре памятника Олег обнаружил, что одна из лапок была повреждена. Также, отметил он, было видно, что Валеру пытались выдернуть из камня. Однако у похитителей ничего не вышло.

Сейчас клещ Валера временно перемещен в Посольство. Здесь мастера решат, как укрепить памятник.

Вообще, конечно, я был готов, что рано или поздно его дернут. Но когда увидел пустое место, такая пустота в душе образовалась, так больно стало. Я так счастлив, что Валерик спасся!

Олег Чегодаев

Фото: Олег Чегодаев