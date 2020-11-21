В Башкирии спасли собаку, застрявшую подо льдом на реке

Спасатели отметили, что такие происшествия случаются не только с животными, но и с людьми. В случае чрезвычайной ситуации (если вы попали в беду или сами стали очевидцем происшествия) необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб «112».

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС