В Башкирии спасли собаку, застрявшую подо льдом на реке

В Башкирии собака провалилась и застряла подо льдом на реке. К счастью, неравнодушные прохожие вызвали спасателей.

Жители села Агиртамак Туймазинского района Башкирии заметили на реке Усень, покрытой еще тонким слоем льда, застрявшую собаку. Животное провалилось под лед и не могло самостоятельно выбраться. Очевидцы вызвали экстренные службы.

Прибывшие спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС при помощи спасательной лодки добрались до собаки и смогли вернуть ее на берег. Сообщается, что животное не пострадало.

Спасатели отметили, что такие происшествия случаются не только с животными, но и с людьми. В случае чрезвычайной ситуации (если вы попали в беду или сами стали очевидцем происшествия) необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб «112».

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС