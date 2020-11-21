В Башкирии спасли собаку, застрявшую подо льдом на реке

В Башкирии собака провалилась и застряла подо льдом на реке. К счастью, неравнодушные прохожие вызвали спасателей.
Жители села Агиртамак Туймазинского района Башкирии заметили на реке Усень, покрытой еще тонким слоем льда, застрявшую собаку. Животное провалилось под лед и не могло самостоятельно выбраться. Очевидцы вызвали экстренные службы.
Прибывшие спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС при помощи спасательной лодки добрались до собаки и смогли вернуть ее на берег. Сообщается, что животное не пострадало.
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС