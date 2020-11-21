Житель Башкирии украл авто, а потом передумал и бросил его

В Башкирии местный житель решил угнать автомобиль, чтобы прокатиться по городу. Только вот через пару метров он передумал.

Сообщение о попытке кражи автомобиля поступило в правоохранительные органы от 34-летней жительницы Сибая. Владелица ВАЗ-2107 заявила, что неизвестный проник в ее автомобиль и попытался угнать его.

Сотрудники полиции выяснили, что к угону причастен ранее судимый за аналогичный случай житель Сибая. Предварительно установлено, что, находясь в нетрезвом виде, мужчина увидел машину и собрался покататься. Преступник проник в авто, замкнул систему зажигания и проехал пару метров. После этого он передумал, бросил авто и пошел дальше.