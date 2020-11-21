В Башкирии столкнулись грузовик и легковушка

В Башкирии накануне вечером столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Страшное ДТП унесло жизнь мужчины.

ДТП произошло на 1181 километре трассы Москва-Уфы в Илишевском районе Башкирии. Автомобиль Hyundai Accent столкнулся с грузовым транспортным средством марки Volvo. У последнего изрядно помялась передняя часть, а вот легковушке досталось куда больше повреждений.

В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний житель Чишминского района, находившийся за рулем легкового авто, скончался на месте. Главныцй госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил, что по факту произошедшего начато разбирательство.