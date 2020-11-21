В Башкирии появится 4 объекта придорожного сервиса общей стоимостью 400 миллионов рублей

В Башкирии будет построено 4 новых объекта придорожного сервиса. Общая их стоимость составит около 400 миллионов рублей.
Инвестирует в строительство объектов ООО «Нефтепродукт». Строительство запланировано в Уфимском и Кушнаренковском районах Башкирии. Проекты уже получили одобрение Главы республики Радия Хабирова в ходе «Инвестиционного часа».
По словам министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, проекты довольно крупные и подразумевают они предоставление комплекса услуг. Инвестор же обозначил, что выполнены новые объекты будут в уже разработанном Минторгом Башкирии едином стиле.
Фото: Минторг РБ