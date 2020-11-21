Больницы Башкирии получили новые реанимационные автомобили

В нескольких больницах Башкирии появились новые реанимационные автомобили. Ключи уже вручены сотрудникам медучреждений.
Поставка новых авто осуществлена благодаря региональной программе РБ «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Транспортные средства направлены в больницы Белорецкого, Дуванского районов и Кумертау.
Как рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии, новый реанимационный автомобиль Ford оснащен всем необходимым для оказания медпомощи оборудованием. Его могут направлять для оказания помощи на дом, места дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев. Также помощь может быть оказана в пути до медучреждения.
Также в новом авто имеется специальный кювез для новорожденных.
Фото: Пресс-служба Минздрава РБ