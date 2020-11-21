Больницы Башкирии получили новые реанимационные автомобили

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии, новый реанимационный автомобиль Ford оснащен всем необходимым для оказания медпомощи оборудованием. Его могут направлять для оказания помощи на дом, места дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев. Также помощь может быть оказана в пути до медучреждения.