В Уфе собственник помещения затеял незаконную перепланировку на техническом этаже МКД

Собственник помещения в многоквартирном доме 195/2 на ул. Менделеева в Уфе затеял незаконную перепланировку. Кроме того, проверяющие даже не могли попасть на территорию объекта.

В Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору рассказали, что к ним с жалобой обратились жильцы дома. Они сообщили, что собственник помещения на техническом этаже начал ремонтные работы, связанные с перепланировкой.

В ходе рассмотрения обращения сотрудниками Госкомитета осуществлены выезды на место, однако собственником доступ в жилое помещение предоставлен не был. Госкомитетом подан иск в органы судебной власти, с целью обеспечения доступа в указанное помещение, поскольку уполномоченные лица могут требовать допуска в занимаемое потребителем помещение в целях профилактики и предупреждения аварийных ситуаций или возможных нарушений прав граждан в будущем.

Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору

Проверка показала, что перепланировка начата незаконно. Из-за этого собственник помещения привлечен к административной ответственности. Также ему выдано предписание об устранении нарушений.