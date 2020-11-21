В Уфе собственник помещения затеял незаконную перепланировку на техническом этаже МКД

В ходе рассмотрения обращения сотрудниками Госкомитета осуществлены выезды на место, однако собственником доступ в жилое помещение предоставлен не был. Госкомитетом подан иск в органы судебной власти, с целью обеспечения доступа в указанное помещение, поскольку уполномоченные лица могут требовать допуска в занимаемое потребителем помещение в целях профилактики и предупреждения аварийных ситуаций или возможных нарушений прав граждан в будущем.

Пресс-служба Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору