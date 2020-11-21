В Уфе собственник помещения затеял незаконную перепланировку на техническом этаже МКД

Собственник помещения в многоквартирном доме 195/2 на ул. Менделеева в Уфе затеял незаконную перепланировку. Кроме того, проверяющие даже не могли попасть на территорию объекта.
В Госкомитете РБ по жилищному и строительному надзору рассказали, что к ним с жалобой обратились жильцы дома. Они сообщили, что собственник помещения на техническом этаже начал ремонтные работы, связанные с перепланировкой.
Проверка показала, что перепланировка начата незаконно. Из-за этого собственник помещения привлечен к административной ответственности. Также ему выдано предписание об устранении нарушений.