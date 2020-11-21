В Башкирии ожидаются гололед и мороз

В Башкирии в это воскресенье, 22 ноября, ожидается морозная погода. Кроме того, что особенно следует учесть автовладельцам, возможен гололед.

Башгидрометцентр сообщает, что в целом в течение выходных дней в республике сохранится разброс температур. Где-то столбик термометра опустится до -9 градусов, а в других городах и районах – до -14 градусов в ночное время. Днем будет немного потеплее – до -2, -7 градусов.