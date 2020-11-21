В России со следующего года изменятся правила перевозки пассажиров

В России с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте. Речь идет и о такси, и об электрическом наземном городском транспорте.
Постановление Правительства РФ вносит основную часть изменений в правила перевозки пассажиров в такси. Так, прежде, чем назначить такси, пассажиру должны будут сообщить номер заказа, наименование перевозчика, сумму к оплате и примерное время прибытия. Кроме того, заказчику должны будут выдать чек, это касается и электронного варианта чека.
По новым правилам клиенты, использующие такси как средство передвижения, смогут сами выбирать маршрут и даже вносить корректировки. Если же от заказчика не поступает конкретных пожеланий, то водитель такси должен будет двигаться по тому пути, которое позволит потратить меньше времени.