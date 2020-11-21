В России со следующего года изменятся правила перевозки пассажиров

В России с 1 января 2021 года вступят в силу новые правила перевозки пассажиров и багажа в общественном транспорте. Речь идет и о такси, и об электрическом наземном городском транспорте.

Постановление Правительства РФ вносит основную часть изменений в правила перевозки пассажиров в такси. Так, прежде, чем назначить такси, пассажиру должны будут сообщить номер заказа, наименование перевозчика, сумму к оплате и примерное время прибытия. Кроме того, заказчику должны будут выдать чек, это касается и электронного варианта чека.

В дополнение к этому операторы такси должны будут хранить не меньше 6 месяцев сведения из журнала регистрации заказов – фамилию, имя и отчество водителя, фактическое время его прибытия, адрес назначения, дополнительные опции при заказе – детское кресло, повышение класса автомобиля и т.п. Пресс-служба Минтранса РБ

По новым правилам клиенты, использующие такси как средство передвижения, смогут сами выбирать маршрут и даже вносить корректировки. Если же от заказчика не поступает конкретных пожеланий, то водитель такси должен будет двигаться по тому пути, которое позволит потратить меньше времени.