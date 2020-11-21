«Не сидим и не ждём»: Радий Хабиров проверил строительство ковид-госпиталя в Стерлитамаке

Мобилизованы и готовы к любой ситуации. В Стерлитамаке продолжается строительство клинико-диагностического инфекционного центра. Работы идут в две смены, на стройке трудятся более 700 человек и свыше 80 единиц техники.
Сегодня площадку посетили Глава Башкортостана Радий Хабиров и премьер-министр правительства Андрей Назаров. В Стерлитамакском инфекционном центре разместят 60 боксированных палат, 14 реанимационных. Помимо этого, будут работать родильное, детское и хирургическое отделения. Всё необходимое оборудование уже закуплено.
По окончании пандемии центр можно будет перепрофилировать. Пока же в пиковые нагрузки медучреждение сможет принять до 300 больных коронавирусом. До открытия госпиталя осталось меньше 2 недель, первых пациентов медучреждение должно принять уже в начале декабря.
В ходе рабочей поездки Радий Хабиров также посетил промышленные и социальные объекты в Салавате и Ишимбае. Репортаж об этом смотрите завтра, 22 ноября, в программе «Итоги недели».