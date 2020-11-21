«Не сидим и не ждём»: Радий Хабиров проверил строительство ковид-госпиталя в Стерлитамаке

Ситуация достаточно напряжённая, поэтому госпиталь в Стерлитамаке нам очень нужен для лечения больных коронавирусом со всего южного медицинского округа. Как только мы его откроем, освобождаем остальные больницы в городе для лечения нековидных больных. Стерлитамакский госпиталь строим с учётом опыта аналогичного центра под Уфой. Например, теперь туалеты будут и в боксах, и в коридорах. Потому что понимаем, что в случае пика заражений люди могут лежать и там. Когда мы видим проблемы, то решаем их, а не сидим и ждём.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан