«Не сидим и не ждём»: Радий Хабиров проверил строительство ковид-госпиталя в Стерлитамаке

Мобилизованы и готовы к любой ситуации. В Стерлитамаке продолжается строительство клинико-диагностического инфекционного центра. Работы идут в две смены, на стройке трудятся более 700 человек и свыше 80 единиц техники.

Сегодня площадку посетили Глава Башкортостана Радий Хабиров и премьер-министр правительства Андрей Назаров. В Стерлитамакском инфекционном центре разместят 60 боксированных палат, 14 реанимационных. Помимо этого, будут работать родильное, детское и хирургическое отделения. Всё необходимое оборудование уже закуплено.

По окончании пандемии центр можно будет перепрофилировать. Пока же в пиковые нагрузки медучреждение сможет принять до 300 больных коронавирусом. До открытия госпиталя осталось меньше 2 недель, первых пациентов медучреждение должно принять уже в начале декабря.

Ситуация достаточно напряжённая, поэтому госпиталь в Стерлитамаке нам очень нужен для лечения больных коронавирусом со всего южного медицинского округа. Как только мы его откроем, освобождаем остальные больницы в городе для лечения нековидных больных. Стерлитамакский госпиталь строим с учётом опыта аналогичного центра под Уфой. Например, теперь туалеты будут и в боксах, и в коридорах. Потому что понимаем, что в случае пика заражений люди могут лежать и там. Когда мы видим проблемы, то решаем их, а не сидим и ждём.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ходе рабочей поездки Радий Хабиров также посетил промышленные и социальные объекты в Салавате и Ишимбае. Репортаж об этом смотрите завтра, 22 ноября, в программе «Итоги недели».