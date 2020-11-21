В Антиковидный центр в Уфе поступило почти 5 тысяч звонков

Напомним, что отныне все вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать оператору по телефону 8 (347) 218-19-19. Жители смогут получить дистанционные консультации по лечению от COVID-19, уточнить порядок получения бесплатных лекарств и задать другие вопросы. Специалисты центра также готовы оказать помощь в оформлении листков нетрудоспособности. Ежедневно на горячую линию поступает около 1000 обращений.