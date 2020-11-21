В Антиковидный центр в Уфе поступило почти 5 тысяч звонков

Почти 5 тысяч звонков поступило в Ситуационный антиковидный центр республики. Сегодня шестой день его работы.
Напомним, что отныне все вопросы, связанные с коронавирусом, можно задать оператору по телефону 8 (347) 218-19-19. Жители смогут получить дистанционные консультации по лечению от COVID-19, уточнить порядок получения бесплатных лекарств и задать другие вопросы. Специалисты центра также готовы оказать помощь в оформлении листков нетрудоспособности. Ежедневно на горячую линию поступает около 1000 обращений.
Звонки принимаются ежедневно с 8 до 20 часов. В ситуационном центре начали вести учет обращений. Решенные вопросы отмечают зеленым цветом. Таких, как правило, большинство. Остальные перенаправляют в медучреждения.