Под Уфой закрыли филиал скандально известного пансионата для пожилых

Филиал скандально известного частного пансионата «Моя семья» под Уфой также закрыли. Все 30 постояльцев, которые там находились, выселены. Часть из них забрали родственники, остальные – под опекой Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики. Операцию провели судебные приставы и полицейские.
Забрать родственников из пансионата «Моя семья» близкие должны были еще несколько недель назад. Такое решение вынес суд, но руководитель заведения отказался его выполнить. Считает это неуместным.
Пансионат «Моя семья» получил печальную известность после нескольких скандальных случаев. СМИ опубликовали фото полураздетых стариков на кроватях, которые не были застелены бельем. Через несколько дней погиб 81-летний мужчина, который пытался на канате из простыней убежать со второго этажа здания. От полученных травм он скончался позднее в больнице. Все это происходило в отделении пансионата в поселке «8 Марта», откуда родственники забрали своих близких и все равно сдали в этот же пансионат, но уже в филиал в поселке Зубово. Отзывы постояльцев разные.
Пятерых человек забрали родственники, общаться с журналистами они отказались. Всех осмотрели медики, взяты тесты на коронавирус. Сейчас решается судьба еще 25 бабушек, дедушек и инвалидов.
Следком Башкортостана расследует дела в отношении пансионата «Моя семья» по двум статьям – «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и «Оказание услуг ненадлежащего качества в отношении круга лиц». Как пояснили в УФССП по Башкортостану, руководство пансионата «Моя семья» будет привлечено к ответственности.
Напомним, Государственное собрание Башкортостана предложило ввести лицензирование частных пансионатов. Это позволит навести порядок в отрасли. Те, что не будут соответствовать требованиям и отвечать нормам безопасности, работать не смогут. В горьком остатке – понимание того, что многие немощные и нуждающиеся в уходе старики не нужны никому, кроме государства.