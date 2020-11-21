Под Уфой закрыли филиал скандально известного пансионата для пожилых

Филиал скандально известного частного пансионата «Моя семья» под Уфой также закрыли. Все 30 постояльцев, которые там находились, выселены. Часть из них забрали родственники, остальные – под опекой Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики. Операцию провели судебные приставы и полицейские.

Забрать родственников из пансионата «Моя семья» близкие должны были еще несколько недель назад. Такое решение вынес суд, но руководитель заведения отказался его выполнить. Считает это неуместным.

Сейчас ведутся следственные мероприятия, поэтому ничего начет нарушений я вам сказать не могу. Александр Васильев, генеральный директор пансионата «Моя семья»

Пансионат «Моя семья» получил печальную известность после нескольких скандальных случаев. СМИ опубликовали фото полураздетых стариков на кроватях, которые не были застелены бельем. Через несколько дней погиб 81-летний мужчина, который пытался на канате из простыней убежать со второго этажа здания. От полученных травм он скончался позднее в больнице. Все это происходило в отделении пансионата в поселке «8 Марта», откуда родственники забрали своих близких и все равно сдали в этот же пансионат, но уже в филиал в поселке Зубово. Отзывы постояльцев разные.

Пятерых человек забрали родственники, общаться с журналистами они отказались. Всех осмотрели медики, взяты тесты на коронавирус. Сейчас решается судьба еще 25 бабушек, дедушек и инвалидов.

На сегодня все пациенты осмотрены, отобраны анализы на ковид, из 29 человек 4 нуждаются в стационарной медпомощи. Люция Ахметова, заместитель начальника отдела Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Следком Башкортостана расследует дела в отношении пансионата «Моя семья» по двум статьям – «Причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и «Оказание услуг ненадлежащего качества в отношении круга лиц». Как пояснили в УФССП по Башкортостану, руководство пансионата «Моя семья» будет привлечено к ответственности.