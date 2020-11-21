В Башкирии директору детского лагеря грозит срок за открытие смены

Уголовное дело за открытие детского лагеря. В Мелеузовском районе директор учреждения может получить срок. В июле там открылась первая и единственная смена лагеря «Дружба». Территорию подготовили для отдыха, закупили средства защиты, сделали тесты на ковид, но учреждение вынудили закрыться. Сейчас руководителя просят вернуть деньги, заведено уголовное дело.

Обязательным условием для работников лагеря и отдыхающих детей было наличие справки об отрицательном анализе на коронавирус. А вот сотрудники надзорных органов такой документ не предоставили. Зато на видео слышно, как кто-то громко кашлял, когда незваные гости уже зашли в детскую столовую. Позже пришли специалисты уже в костюмах. Правда, зачем на улице бахилы, сотрудники не ответили.

Агрессивно себя в какой-то степени вели. Вожатую мою не пускали в кабинет. Документы все забрали. Мы направили запрос, изъятые документы до сих пор не вернули. Яна Сайфуллина, директор детского лагеря «Дружба»

2 июля лагерь «Дружба» в Мелеузовском районе принял свою первую в этом году смену. В детском учреждении закупили средства защиты, уменьшили вдвое количество отдыхающих. Но на открытие загородных и пришкольных лагерей в республике всё ещё действовал запрет правительства. «Дружбу» попросили закрыться из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Был составлен протокол об административном правонарушении. Правда, с ошибкой: приставы перепутали ИНН и ОГРН. Пока руководитель лагеря искала автобусы для перевозки почти 300 детей, в отношении неё возбудили уже уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено за злостное нарушение постановления суда. Но руководитель своими усилиями в течение недели исполнила решение, и чтобы возбудили уголовное дело за это время, таких случаев в практике в РФ нет. Сергей Зубаков, адвокат

На отдых детей администрациями муниципалитетов были выделены средства. Сейчас деньги требуют обратно, причём всю стоимость. Мол, в полном объёме услуга не была предоставлена. В лагере дети находились 2 недели.