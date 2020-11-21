В Уфе рассказали, опасен ли коронавирус для домашних питомцев

В республике диагностируют животных на предмет заражения COVID-19. Чаще всего в ветеринарную лабораторию обращаются хозяева кошек и собак. Для постановки диагноза подойдет любой биоматериал. Могут ли домашние питомцы быть опасными для человека?
Барона уже можно назвать примерным пациентом. Животное перенесло операцию после перелома лапки. Но перед тем, как увезти питомца домой, хозяева решили убедиться, что их кот не подхватил коронавирусную инфекцию. Мазок берется из ротовой полости так же, как и у человека – процедура неприятная, но достаточно быстрая. Далее биоматериал Барона отвозят на ПЦР-диагностику в лабораторию.
Именно эту зону в ветеринарной лаборатории можно назвать красной. Все оборудование здесь помечено значком «биологическая опасность». Здесь происходит первичный осмотр привезенного материала. Только после этого он попадает в отдел ПЦР.
В ветлаборатории методом ПЦР выявляют порядка 80 заболеваний. В этом году список пополнил и COVID-19. Для постановки диагноза четвероногим были закуплены специальные наборы, состоящие из 5 ампул с реакционной смесью. О том, болеет ли животное коронавирусом, скажут графики на экране монитора.
Случаев заражения животных COVID-19 в республике пока не было. Тем не менее, коронавирусом других подтипов четвероногие болеют часто. Правда, при этом поражаются другие органы. И для человека инфекция опасности не представляет.
Наборы для выявления COVID-19 подойдут для любого млекопитающего. Но чаще обращаются владельцы кошек и собак. Заразить хозяина питомец не сможет, а вот подцепить инфекцию от человека вполне реально.
Случай заражения кошки новой коронавирусной инфекцией был зарегистрирован в Москве. Заболевшее животное может при контакте заразить другое. Поэтому, если COVID-19 у домашнего любимца подтвердился, придется лечить его противовирусными препаратами и изолировать от других питомцев на 2 недели.