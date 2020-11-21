В Уфе рассказали, опасен ли коронавирус для домашних питомцев

В республике диагностируют животных на предмет заражения COVID-19. Чаще всего в ветеринарную лабораторию обращаются хозяева кошек и собак. Для постановки диагноза подойдет любой биоматериал. Могут ли домашние питомцы быть опасными для человека?

Барона уже можно назвать примерным пациентом. Животное перенесло операцию после перелома лапки. Но перед тем, как увезти питомца домой, хозяева решили убедиться, что их кот не подхватил коронавирусную инфекцию. Мазок берется из ротовой полости так же, как и у человека – процедура неприятная, но достаточно быстрая. Далее биоматериал Барона отвозят на ПЦР-диагностику в лабораторию.

Именно эту зону в ветеринарной лаборатории можно назвать красной. Все оборудование здесь помечено значком «биологическая опасность». Здесь происходит первичный осмотр привезенного материала. Только после этого он попадает в отдел ПЦР.

В ветлаборатории методом ПЦР выявляют порядка 80 заболеваний. В этом году список пополнил и COVID-19. Для постановки диагноза четвероногим были закуплены специальные наборы, состоящие из 5 ампул с реакционной смесью. О том, болеет ли животное коронавирусом, скажут графики на экране монитора.

Передача от кошек к кому-либо пока никем не доказана. Но кошка может заболеть, даже бессимптомно. Просто может являться восприимчивым животным, у которого обнаружатся либо антитела, либо геном. Расима Хаерзаманова, заведующая отделом вирусологии и ПЦР-диагностики Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории

Случаев заражения животных COVID-19 в республике пока не было. Тем не менее, коронавирусом других подтипов четвероногие болеют часто. Правда, при этом поражаются другие органы. И для человека инфекция опасности не представляет.

Это заболевание у животных есть давно. Им болеют собаки, кошки и крупный рогатый скот. Происходит нарушение работы ЖКТ. Кошки болеют тяжелее, другие животные переносят легче. Розалия Магашева, ветеринарный врач центральной ветеринарной лечебницы г. Уфы

Наборы для выявления COVID-19 подойдут для любого млекопитающего. Но чаще обращаются владельцы кошек и собак. Заразить хозяина питомец не сможет, а вот подцепить инфекцию от человека вполне реально.

Симптомы возможны следующие: отказ от корма, угнетенное состояние животного. Течение из носа. Повышение температуры тела. При поражении желудочно-кишечного тракта возможна диарея. Как правило, при заражении COVID-19 он проходит в бессимптомной форме. Ранис Гайнельянов, директор Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории