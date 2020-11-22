Может находиться в Башкирии: пропал 53-летний мужчина с потерей памяти

Загадочно пропал 53-летний житель Московской области Владимир Лопоухов. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 12 ноября. По информации волонтеров, он может находиться в Башкирии.

Приметы Владимира: обычное телосложение, рост около 165 см, темно-русые волосы, синие глаза. В день исчезновения он был одет в кофту черного цвета, серую куртку, серые брюки и темные сапоги. На голове у него была черная шапка.