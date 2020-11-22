Врач рассказала, почему мужчины чаще болеют коронавирусом
На сегодняшний день в мире продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Эндокринолог клиники МГУ, кандидат медицинских наук рассказала в интервью радио Sputnik, почему мужчины чаще болеют коронавирусом.
Эксперт отметила, что наблюдения за течением пандемии COVID-19 дают основания говорить о том, что мужчины болеют коронавирусом чаще, чем женщины.
Есть исследования, которые подтвердили наличие рецепторов ACE2 в тканях мужских репродуктивных органов, в тканях яичек. Много было разговоров, что последствием коронавирусной инфекции у мужчин могут быть проблемы с синтезом тестостерона и с репродуктивной системой. Вполне возможно, что в том числе и с этим связано гендерное смещение в сторону мужчин.
Зухра Павлова, эксперт
Со слов врача, природа снабдила женщин репродуктивного возраста сильной защитой. Эксперт пояснила что определенный период времени здоровье слабого пола находится в большей безопасности, так как женщина может быть беременной и может кормить детей.
Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно. Даже распределение жировой ткани идет по безопасному типу. У мужчин практически всегда висцеральное ожирение в области живота, и это вредно. У женщин перераспределение жировой ткани происходит таким образом, что этот жир становится подкожным, более полезным и способен подавлять воспаления. Это говорит о том, что женщина находится в большей безопасности практически весь свой репродуктивный возраст, чем мужчина.