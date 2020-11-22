Врач рассказала, почему мужчины чаще болеют коронавирусом

Природа женщину бережет сильнее, и мне, как эндокринологу, это заметно. Даже распределение жировой ткани идет по безопасному типу. У мужчин практически всегда висцеральное ожирение в области живота, и это вредно. У женщин перераспределение жировой ткани происходит таким образом, что этот жир становится подкожным, более полезным и способен подавлять воспаления. Это говорит о том, что женщина находится в большей безопасности практически весь свой репродуктивный возраст, чем мужчина.

Зухра Павлова, эксперт