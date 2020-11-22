Девушка ограбила жителя Башкирии после совместного вечера

Накануне в Дуванском районе Башкирии девушка обокрала своего 56-летнего приятеля. Потерпевший обратился в полицию. Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали подозреваемую.

Как сообщает КП-Уфа, инцидент произошел в минувшую субботу, 14 ноября. 27-летняя подозреваемая распивала спиртное со своим новым знакомым. После ухода девушки мужчина заметил пропажу 31 тысячи рублей.

Потерпевший смог вспомнить только имя своей новой приятельницы, однако полицейские сразу поняли, о ком идет речь. Оказалось, ранее девушку уже судили за кражу и уклонение от административного надзора.