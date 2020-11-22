В Башкирии рецидивист устроил ДТП на угнанной «Ниве»

Сельчанин после распития спиртных напитков решил встретиться с приятелем. Однако планы у него, неожиданно, поменялись. Проходя по улице, он заметил чужой незакрытый автомобиль и отправился на нем на реку за глиной. Приехав домой, сельчанин запланировал отвезти в пункт приема металлолом. По пути, подвыпивший гражданин не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Оставив машину на месте происшествия, мужчина направился в деревню за помощью. Вскоре его задержали полицейские.

пресс-служба МВД по Башкирии