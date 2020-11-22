В Уфе установлена ещё одна новогодняя ёлка

Столица Башкирии активно готовится к предстоящим новогодним праздникам. Так, на Советской площади была установлена живая ёлочка. Пресс-служба администрации Уфы сообщила, что зелёную красавицу привезли из Нуримановского района.

Новогодняя ёлочка оказалась чуть ниже 9 этажа. Высота дерева – 22 метра. За сутки из отдаленного района Башкирии ёлочка добралась до Уфы. Уже в ближайшие дни дизайнеры займутся праздничной иллюминацией, и ёлочка засверкает праздничными огнями.

Также в мэрии сообщили, что с наступлением подходящих погодных условий на площади начнётся возведение ледового городка.