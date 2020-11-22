В Башкирии зоозащитники пытаются спасти кошку с чудовищной травмой

Зоозащитники Стерлитамака пытаются спасти найденную у храма кошку. Несчастное животное стяжелой травмой было найдено недалеко от Варвариного источника. У кошки выпала прямая кишка.
Конечно, такая травма для животного – это страшные мучения. Причина травмы неизвестна. Несчастная кошка практически ничего не ест и ожидает скорой операции. Ветеринары отмечают, что скорее всего операций будет несколько, ведь выпадение прямой кишки может повторяться.
Зоозащитники ищут для кошки временный дом-передержку, а также куратора, который бы следил за судьбой пострадавшего животного. Если у вас есть возможность помочь кошке, можете позвонить зоозащитникам по телефону 8(917)-757-66-98.
Фото: соцсети.