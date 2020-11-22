В Башкирии зоозащитники пытаются спасти кошку с чудовищной травмой

Там всегда было много кошек и котят. Сколько оттуда не забирали и не стерилизовали, все равно народ выкидывает и выкидывает вблизи храма. Как будто грех будет не таким сильным, как если бы кошку с котятами просто оставили в лесу! Может, ее такой там и оставили, ужас, народ дичает!

зоозащитники