Девушка из Башкирии вновь покорила жюри песенного шоу

Накануне, 21 ноября, вышел очередной выпуск популярного шоу «Голос». В этом сезоне среди участников сразу два уроженца Башкирии – 17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска и 35-летний Руслан Воротников из Уфы.
Юная Яна вновь покорила жюри шоу своим голосом. Девушка исполнила лирическую песню «Птиченька». Наставники отметили выдающиеся данные Яны и блестящее исполнение.
Яна исполняла композицию с ещё одним участником шоу. Жюри решило пропустить в следующий этап проекта девушку из Башкирии. Полина Гагарина, одна из наставниц, поблагодарила участников за такое прекрасное выступление.
Фото: yana_mg