В Башкирии за сутки в авариях погибли два человека

За прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано 7 серьёзных аварий. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.
В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек. Им потребовалась срочная госпитализация. Ещёдвое трагически скончались. Один из погибших попал в аварию в Краснокамском районе при опрокидывании автомобиля в кювет. Ещё один из погибших скончался в больнице после столкновения под Салаватом.
За сутки было выявлено более 2500 нарушений ПДД. Также было задержано 78 нетрезвых водителей.
Фото: ГИБДД РБ.