В Башкирии за сутки в авариях погибли два человека

За прошедшие сутки в Башкирии было зарегистрировано 7 серьёзных аварий . Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД РБ.

В дорожно-транспортных происшествиях пострадали 12 человек. Им потребовалась срочная госпитализация. Ещёдвое трагически скончались. Один из погибших попал в аварию в Краснокамском районе при опрокидывании автомобиля в кювет. Ещё один из погибших скончался в больнице после столкновения под Салаватом.