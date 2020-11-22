В Башкирии от коронавируса скончалась 68-летняя женщина

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало новую статистику по заболевшим в регионе. Эпидемиологическая ситуация в республике остаётся напряженной.

Напомним, за последние сутки было зарегистрировано126 новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество зараженных за время пандемии достигло 13 187 человек.

Количество летальных случаев также увеличилось. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась 68-летняя женщина из Дюртюлинского района. У пациентки были выявлены такие сопутствующие заболевания, как ожирение 2 степени, двусторонний нефросклероз, бронхиальная астма.