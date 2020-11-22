В Башкирии мужчина с пистолетом ограбил магазин

Полиция Салавата раскрыла разбойное нападение на магазин. Неизвестный с пистолетом ворвался в магазин и ограбил кассу. Подробности сообщила пресс-служба МВД по РБ.

Инцидент произошёл в торговой точке по улице Колхозная. Угрожая пистолетом, мужчина потребовал у продавщицы выручку магазина. Для устрашения он совершил один выстрел в пол, забрал деньги и скрылся.

Однако сотрудникам полиции удалось встать на след преступника. Им оказался 31-летний житель Мелеузовского района. Мужчину задержали, изъяли пневматический пистолет.