В Уфе водитель такси разбился насмерть

Сегодня, 22 ноября, в Уфе произошла смертельная авария. На улице Сипайловской насмерть разбился водитель такси. Об этом рассказала пресс-служба ГИБДД Уфы.

Известно, что 49-летний мужчина за рулём «Ниссан Альмера» двигался в сторону микрорайона Сипайлово. Водитель не справился с управлением и влетел в столб. Из-за сильного удара автомобиль развернуло в сторону встречного движения.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб, не дождавшись скорой помощи. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.