В Башкирии вузы не будут снижать стоимость обучения из-за дистанционки

Вузы Башкирии не планируют снижать стоимость обучения из-за перехода на дистанционный формат. Об этом сообщает РБК-Уфа. Однако предусмотрена финансовая помощь учащимся.

Напомним, из-за пандемии коронавируса многие студенты были переведены на дистанционное обучение. Учащиеся пожаловались, что при этом стоимость обучения осталась прежней. Представители университетов сообщили, что стоимость за обучение останется прежней, однако для студентов предусмотрена финансовая поддержка.