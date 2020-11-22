«На участке 20 человек»: как трудятся соцработники Башкирии во время пандемии

Обзвонить более полумиллиона жителей республики и предупредить о необходимости оставаться дома. Речь идет о тех, кому за 65. Во время пандемии дел у социальных работников прибавилось. Помимо основной нагрузки, они помогают доставлять продукты, лекарства и прочее для тех, кто находится на самоизоляции.

Купить продуктов, приготовить обед, убраться в доме. Для женщины занятие привычное. Но она это делает по несколько раз в день. Сначала у одной подопечной, потом у другой. Альфина Ишмаева – социальный работник.

У меня на участке 20 человек. Каждый день приходится по 10 проходить. Продукты приносим, уборка, кому-то лекарства надо выписать в поликлинике. Альфина Ишмаева, социальный работник

Целый день на ногах, работа нелегкая. И помочь нужно не только по хозяйству, а иногда и согреть теплым словом. Ведь среди их подопечных в основном одинокие пожилые люди. Но главное, говорит Альфина Ишмаева, любить свою работу и получать удовольствие от сделанного добра. А этой ей удается уже на протяжении 30 лет.

Кушать подать, тут убрать, вскипятить кипяток. Тут беспорядок разобрать немного. Я очень жду помощь. Степанида Петрова, труженица тыла

И в этом доме сегодня долгожданный визит. Словно родную дочь, 90-летняя Эмилия Морозова встречает социального работника. Каждый понедельник и четверг уже на протяжении шести лет у нее в гостях Мария Иванова.

Как дочь, уже родным человеком стала. Потому что она ко мне уже шесть лет ходит. Такой замечательный человек, который родился для таких людей, которые нуждаются в помощи. Эмиля Морозова

Но такие теплые слова от подопечных суждено услышать не всем. Ведь в профессии остаются лишь самые стойкие, для которых помогать людям становится не просто работой, а призванием.

Нужно сердце иметь, чтобы здесь работать, жалость. Доброта – самое главное. Мария Иванова, социальный работник

На сегодняшний день в республике трудятся порядка двух тысяч социальных работников. Они обслуживают чуть больше 37 тысяч человек пожилого возраста, которые нуждаются в той или иной помощи. Но во время пандемии работы прибавилось.

Мы всем нуждающимся гражданам свыше 65 лет, которые имеют хронические заболевания, оказываем бесплатно услуги по доставке продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости и выносу мусора. Зульфира Маскулова, директор Республиканского центра социального обслуживания населения