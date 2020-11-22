«На участке 20 человек»: как трудятся соцработники Башкирии во время пандемии

Обзвонить более полумиллиона жителей республики и предупредить о необходимости оставаться дома. Речь идет о тех, кому за 65. Во время пандемии дел у социальных работников прибавилось. Помимо основной нагрузки, они помогают доставлять продукты, лекарства и прочее для тех, кто находится на самоизоляции.
Купить продуктов, приготовить обед, убраться в доме. Для женщины занятие привычное. Но она это делает по несколько раз в день. Сначала у одной подопечной, потом у другой. Альфина Ишмаева – социальный работник.
Целый день на ногах, работа нелегкая. И помочь нужно не только по хозяйству, а иногда и согреть теплым словом. Ведь среди их подопечных в основном одинокие пожилые люди. Но главное, говорит Альфина Ишмаева, любить свою работу и получать удовольствие от сделанного добра. А этой ей удается уже на протяжении 30 лет.
И в этом доме сегодня долгожданный визит. Словно родную дочь, 90-летняя Эмилия Морозова встречает социального работника. Каждый понедельник и четверг уже на протяжении шести лет у нее в гостях Мария Иванова.
Но такие теплые слова от подопечных суждено услышать не всем. Ведь в профессии остаются лишь самые стойкие, для которых помогать людям становится не просто работой, а призванием.
На сегодняшний день в республике трудятся порядка двух тысяч социальных работников. Они обслуживают чуть больше 37 тысяч человек пожилого возраста, которые нуждаются в той или иной помощи. Но во время пандемии работы прибавилось.
А еще социальные работники обзванивают всех, кому за 65 и кто находится в зоне риска, чтобы попросить придерживаться режима самоизоляции, а в случае необходимости предложить и руку помощи.