Стали известны подробности жуткого убийства в детском саду в Башкирии

Безумная любовь или больное чувство собственности? На этой неделе ревнивец из села Ольховое Кармаскалинского района, который, со слов близких и знакомых, постоянно пьянствовал и систематически бил супругу, зарезал ее после того, как она подала на развод. Вызывает недоумение место преступления – женщина работала воспитателем в детском саду. Душегуб, вооружившись ножом, пришел прямо в дошкольное учреждение, чтобы исполнить задуманное.

Отметим, в здании в это время были дети. Примечательно, но и до этого он пытался лишить супругу жизни, однако, со слов родственников погибшей, правоохранительные органы проигнорировали это. Уйти от тирана женщина планировала давно, а когда решилась, мужчина пытался всеми способами вернуть любимую. Не получилось. Корреспондент БСТ провел собственное расследование и пообщался с близкими супругов.

На этих кадрах Данил Лукманов, вооруженный ножом, подходит к детскому саду, где его уже экс-супруга работала воспитателем. Три недели назад они расстались, но мужчина всеми способами пытался вернуть ее. Ходил буквально по пятам, встречал и провожал до работы, а Эльвира крепко стояла на своем. В итоге решил за двоих: либо она с ним, либо уже ни с кем.

Душераздирающие крики услышал физрук местной школы, которая находится в одном здании с дошкольным учреждением. Он обезвредил злоумышленника. Два удара в живот и последний в сердце. Эльвира Лукманова потеряла много крови и погибла в карете скорой помощи. За 25 лет совместной жизни пара вырастила двоих детей. С виду семья казалась любящей и дружной. Не упускали моменты выбраться вместе на природу или на речку. Вот, например, их фотографии с последнего совместного отдыха в Крыму. А это уже счастливая семья празднует совершеннолетие сына.

Но лишь близкие знали, что на самом деле представляет из себя этот человек. И что семейная идиллия – лишь обложка для Instagram. Тиран и неадекватный алкоголик – так описывает бывшего супруга дочери мама погибшей. По её словам, он ревновал жену к каждому столбу и бил по любому поводу.

Унижал, оскорблял, бил, душил. Работать не давал. Она на концерт идет, а это бугай стоит и не дает пройти. Она с детьми пришла сюда жить. Райфа Салихова, мать погибшей

После развода мужчина ударился во все тяжкие. Доходило даже до поджога дома. К примеру, это уже кадры после очередного приступа ревности. Данил Лукманов бежит за женой через все село с лезвием в руке. От тюрьмы его спасла только жалость супруги, она ее и погубила.

Терпели, она сама просила не трогать его. Он поджег дом, а полиция не среагировала. Гонялся за ней с ножом. Алик Салихов, брат погибшей

За более чем 20 лет соседские дома стали убежищем для Эльвиры и ее детей. Были даже негласные правила: если папа пьян, то лучше отсидеться у родителей или у друзей.

Плохой человек, по пьяни буянил. Прибегал к нам, просил отца его утихомирить. Сосед семьи Лукмановых

Между тем душегубу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Пока на два месяца. Такое решение принял Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии, рассмотрев ходатайство следователя.

В отношении подозреваемого планируется психолого-психиатрическая экспертиза. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан