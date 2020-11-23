В Башкирии загадочно пропала 42-летняя женщина

В Белорецком районе Башкирии при загадочных обстоятельствах пропала 42-летняя Альфия Даутова. Жительницу села Абзаково ищут с 18 ноября. В тот день она уехала на своем автомобиле Renault Sandero, однако обратно так и не вернулась.

Приметы Альфии: худощавая, рост около 165 см, черные волосы, зеленые глаза. Она была одета в болоньевую куртку светло-зеленого цвета, светло-серое трико и белые полуботинки. На голове у нее была серая шапка. Приметы автомобиля: цвет кузова синий, госномер У883ХУ.