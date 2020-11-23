В Башкирии извращенец снимал на камеру женщину в туалете

Накануне в одном из ТЦ Нефтекамска произошел вопиющий случай - горожанка стала жертвой мужчины, который снимал ее на камеру телефона в туалете. Об этом она рассказала в местных сообществах в соцсетях.
Горожанка остановила неизвестного и спросила у него, что же он делал в туалете, и для чего снимал на свой телефон происходящее в соседних кабинках. В ответ он огрызнулся и убежал. Потерпевшая призвала жительниц Нефтекамска быть бдительнее, а также дала ориентировку на данного мужчину.
Приметы мужчины: на вид около 35-40 лет, темно-рыжие волосы, глаза голубые. Он был одет в куртку темно-синего цвета с черным мехом, темно-синюю шапку, черные штаны и кроссовки с белой полоской.