В Башкирии извращенец снимал на камеру женщину в туалете

В кабинке женского туалета я случайно заметила, что с соседней кабинки сверху немного торчит телефон и резко пропадает. Как будто кто-то снимал. Я не сразу поняла, что к чему. Выйдя из кабинки, я решила подождать и посмотреть, что за персонаж оттуда выйдет. Ждала я минут пять. Когда в туалете никого не осталось, была полная тишина, с кабинки вышел мужчина.

горожанка