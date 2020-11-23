Требуются средства для перевязки: мужчина из Башкирии остался инвалидом из-за тяжелой травмы

В 16 лет меня сбила машина на пешеходном переходе. С тех пор я являюсь инвалидом с детства, передвигаюсь только на инвалидном кресле. Последние восемь месяцев у меня начались серьезные осложнения – образовались пролежни. Чтобы не распространялось воспаление, мне требуются многочисленные перевязки (минимум три раза в день) и уход за раной. Это все очень дорого, и я один не смогу все это потянуть, поэтому прошу вас о помощи.

Андрей Никулин