Требуются средства для перевязки: мужчина из Башкирии остался инвалидом из-за тяжелой травмы

27-летний Андрей Никулин из Стерлитамака прикован к инвалидной коляске из-за травмы, полученной в детстве. Мужчине приходится месяцами лежать в больнице и изо дня в день терпеть сильные боли. Его тазобедренные суставы медленно разрушаются, поэтому требуется лечение, чтобы облегчить боль и замедлить процесс.
Чтобы инфекция не распространилась по всему организму, гнойные раны нужно постоянно обрабатывать. В социальных сетях Андрей обратился к неравнодушным людям с просьбой помочь приобрести медицинские средства для перевязки. Ему требуются медицинские перчатки, послеоперационные повязки, стерильная марля, мазь «Левомеколь» и широкие лейкопластыри на тканевой основе.
Если вы хотите помочь Андрею, то вы можете позвонить ему по телефону 8(917)769-09-01.