В Башкирии водитель «десятки» насмерть сбил пешехода

Вчера, 22 ноября, в Учалинском районе Башкирии водитель отечественной "десятки" насмерть сбил пешехода, который шел вдоль дороги. Подробности трагедии рассказали в региональной ГИБДД.

ДТП произошло на 15 км автодороги Имангулово-Базаргулово. За рулем "десятки" находился 30-летний мужчина. С его слов, у пешехода отсутствовали светоотражающие элементы на одежде.

В результате ДТП 66-летний пешеход от полученных травм скончался на месте трагедии. По факту смертельной аварии проводится проверка.