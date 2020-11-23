В Башкирии ищут пропавшего без вести 73-летнего пенсионера

В Белебее разыскивают без вести пропавшего 73-летнего Александра Самойлова. Пенсионера ищут с 21 ноября. В тот день он ушел из дома, однако обратно так и не вернулся.

Приметы Александра: обычное телосложение, рост около 165 см, седые волосы, карие глаза. Он был одет в куртку синего цвета с белыми отражающимися полосами, коричневые штаны и синюю шапку-ушанку. На ногах у него были галоши черного цвета.