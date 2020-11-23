Молодая жительница Башкирии убила новорожденную дочь в деревенской бане

В Татышлинском районе Башкирии произошла трагедия - 27-летняя девушка убила новорожденную дочь в деревенской бане. Накануне суд вынес ей приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Балтачевского межрайонного суда.

Девушка родила девочку и оставила ее в бане, а затем принесла в больницу бездыханное тело новорожденной. Подсудимую признали виновной по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Ее приговорили в двум годам тюрьмы с испытательным сроком в один год.