Молодая жительница Башкирии убила новорожденную дочь в деревенской бане

В Татышлинском районе Башкирии произошла трагедия - 27-летняя девушка убила новорожденную дочь в деревенской бане. Накануне суд вынес ей приговор. Об этом сообщили в пресс-службе Балтачевского межрайонного суда.
Девушка родила девочку и оставила ее в бане, а затем принесла в больницу бездыханное тело новорожденной. Подсудимую признали виновной по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Ее приговорили в двум годам тюрьмы с испытательным сроком в один год.
Ранее сообщалось, что 27-летняя девушка одна воспитывает пятилетнюю дочку. У местных жителей она всегда была на хорошем счету. В сельсовете подсудимую охарактеризовали, как прилежную, скромную, работящую женщину и примерную мать.