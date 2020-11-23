Жителя Уфы осудили за жестокое убийство знакомой, совершенное почти 15 лет назад

Накануне суд вынес приговор жителю Башкирии, который жестоко расправился со своей знакомой почти 15 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Трагедия произошла 4 января 2006 года. В тот день подсудимый познакомился с женщиной и пригласил ее к себе домой для распития алкогольных напитков. В какой-то момент гостья оскорбила его, и между ними вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры схватил нож и ударил им около 9 раз по разным частям тела несчастной. В результате от полученных ранений она скончалась.

Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к семи годам и шести месяцам тюрьмы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.