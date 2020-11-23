В Башкирии жильцов многоквартирника залило кипятком

В прошедшие выходные жильцы многоквартирного дома в Стерлитамаке столкнулись с неприятной проблемой. В подъезде дома прорвало батарею. Всю лестничную площадку залил кипяток.

Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. Помещение в секунду заполнилось горячей водой, а воздух – паром. Конечно, при этом отопление в квартирах пропало.

Жильцы дома сообщили, что позвонили в управляющую компанию, но им пришлось долго ждать приезда экстренных служб. Пострадавшие испугались, что всю ночь проведут в холодных квартирах.

Однако сотрудники местного ЖЭУ справились с поломкой за 35 минут. Но главную проблему, которая привела к чрезвычайному происшествию, ещё предстоит установить.