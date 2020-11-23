«Её не понимали»: друзья Земфиры рассказали о её юности в Уфе

Трогательная панамка и дырявые джинсы. То, как она ворвалась в нашу жизнь, тысячи людей запомнили на этом самом концерте 20 лет назад. Август 2000-го. Горсовет. На главной площади Уфы – толпа до горизонта. Все пришли, чтобы услышать её – свою, нашу, взлетевшую так высоко – Земфиру.

В любви к родному городу она признавалась даже тогда, когда о ней уже знала вся Россия.

Раритетные кадры на крыше одной из уфимских высоток. Интервью для программы «До 16-ти и старше». Земфира уже получает сотни писем от поклонников со всей страны.

И действительно, это место в Черниковке, известное в 90-е как "цыганские дворы", имело дурную славу: торговля наркотиками, потасовки и убийства. Дом Земфиры – Ушакова, 64 – на самой окраине. Дальше только гаражи и лес.

Очень много ребят у нас умерли от наркомании. Сели в тюрьму, соседи – две девочки – по четыре года отсидели. Гульмарьям Фасхутдинова, соседка Земфиры

Милицейский "стакан" прямо во дворе. Видимо, с тех самых времен. Но в криминальных историях сама Земфира замешана никогда не была. Отец – педагог, мама – врач. Интеллигентные родители рано отдали дочь в музыкальную школу. Дома – фортепиано, на плече, всегда с собой, – гитара. И музыкой она покоряла даже те бандитские улицы.

Вот тут вот у нас скамейки были. Мы собирались вечером. Она пела. Она же на гитаре играла. Наши пели тоже, она подберет за ними. Никогда ни с кем не ругалась, не дралась. Гита, соседка Земфиры

Она маленькая была – здесь бегала, играла. Потом у нее талант проявился. Ресторан «Танчулпан» был. Она там пела. Играла на гитаре. Гульмарьям Фасхутдинова, соседка Земфиры

Из окон квартиры на пятом этаже видна Курочкина гора, откуда будущая звезда в детстве каталась на холщовых мешках, набитых снегом. А внизу, на стене – ромашки.

Распишут дом уже позднее, когда он станет местом паломничества фанатов. Сейчас квартира Земфиры принадлежит другой семье.

Рассказывают, что стены в этом подъезде когда-то были сплошь исписаны фанатами. Поклонники признавались в любви известной артистке. Но, как мы видим, сейчас уже ничто не напоминает о том, что когда-то по этой лестнице возвращалась домой живая легенда.

Школа №56. Сюда, в сентябре 83-го пришла учиться первоклассница Земфира Рамазанова.

Земфира умела дружить, рассказывает одноклассница Гульнара Урманова. В начальной школе девчонки много времени проводили вместе. Носили одинаковые брюки-бананы, занимались творчеством, а по вечерам играли в баскетбол во дворе.

Как-то у нас на уроке был шум, балаган. Преподаватель, видимо, вышла в этот момент. Земфира встает, значит, и запела песню. Весь класс затих, все рты пооткрывали, забыли, что бесились, слушали. Гульнара Урманова, одноклассница Земфиры

Земфира была отличницей. Феноменальная память позволяла учиться с легкостью. Однако, признается Гульнара, выдающийся талант в школе ценили не все.

В нашей школе ее не особо понимали. Не знаю, не ценили. У нас тут другая молодежь была. Черниковка. Советские времена. Мне вот очень обидно было за нее. Мне нравилось очень то, что она творила. Мы любили к ней домой ходить. У нее была своя маленькая комната. Там плакаты Цоя, гитара. Она садилась за фортепиано и нам играла. Могла и классику сыграть, и индийскую мелодию. Гульнара Урманова, одноклассница Земфиры

К пятому классу Земфира всерьез увлеклась баскетболом. С Евгенией Сюткиной тренировались на одной площадке – в спортивной школе № 2 на Юрюзани. И мало кто знает, что Земфира успела стать чемпионкой России по баскетболу и даже была капитаном сборной страны среди юниоров. Как говорил ее тренер Юрий Максимов, которого уже, к сожалению, нет в живых, она была интеллектуальным игроком. А в мастерстве дриблинга – владения мячом – ей не было равных даже среди парней.

Она их обыгрывала всяко. Она делала двумя руками ведение, двумя мячами одновременно. У нее это получалось лучше, чем у парней. У нее мозги хорошо работали, на опережение. Потому что плеймейкер – первый номер – это мозг команды. Евгения Сюткина

В этот период Земфира предпочтет косичкам и плиссированным юбкам джинсы и модную тогда стрижку каре. Отрастить до самых до плеч удастся еще не скоро, из-за чего незнакомые люди часто будут принимать ее за мальчика.

Села на скамеечку сзади меня. Там с девчонками они сидели. И начала громко так рассказывать: «Девчонки, меня сегодня первый раз в жизни в транспорте девочкой назвали. Меня мужчина сзади по плечу похлопал и говорит: девочка, передай за проезд. Я, говорит, расцвела, поворачиваюсь. А он: ой, извини, мальчик». Евгения Сюткина

Ей пророчили блестящую спортивную карьеру, но она сделала выбор в пользу музыки. Поступила в Училище искусств. На эстрадное отделение ее взяли сразу на второй курс.

С самого начала она выделялась из всех. Остротой ума, ответами. Это природа просто, это Божий дар. Значит, сверху было написано. Юсуп Ахмедов, преподаватель Уфимского училища искусств

Гиперотвественная во всем, что касается музыки, она не отличалась покладистым характером: могла резко высказать свое мнение или возразить педагогу.

Талантливые люди не бывают примерными. Она была такая независимая. Но в профессиональном отношении она была впереди всех. Всегда у нее наушники, плеер. И что ее отличало – железная воля. Она всегда добивалась своего. Юсуп Ахмедов, преподаватель Уфимского училища искусств

Известная джазовая певица Ирин Остин преподавала у Земфиры вокальный ансамбль и импровизацию. Рассказывает: в творчестве ее уже тогда отличал перфекционизм.

К музыке, к аранжировке, к записи она всегда относилась щепетильно. И это был просто диктатор. Она могла выйти на сцену в одном кроссовке – ей было пофиг. Но то, что касается звука, исполнения, качества – это да. Ирина Остин, преподаватель Уфимского училища искусств, заслуженная артистка Республики Башкортостан

В музее училища теперь выставлены фотографии Земфиры, здесь же хранится и папка с газетными вырезками за все 20 лет, каждая из которых бережно пронумерована и отмечена печатью.

Она у нас всегда в поле зрения, это история всей ее жизни. Весь этот материал может стать основой кандидатской диссертации любого исследователя. Раиса Кузякова, хранитель музея Уфимского училища искусств

Концертный зал училища искусств. Именно эта сцена стала первой профессиональной площадкой в жизни Земфиры. И деревянные половицы, наверняка, еще помнят, как по ним ступала будущая звезда. Это был выпускной госэкзамен. Земфира выступила перед комиссией с мини-концертом и исполнила пять авторских композиций.

Она привезла свою аппаратуру, настроила все инструменты, долго очень настраивала звук, чем привела в гневное состояние комиссию, председатель комиссии начал ерзать на стуле. И вот тогда она исполнила все свои песни. И это было здорово, это было классно. Вот тогда меня зацепило. Ирина Остин, преподаватель Уфимского училища искусств, заслуженная артистка Республики Башкортостан

В годы учебы Земфира начала петь в переходах и ресторанах. Выступала вместе с талантливым саксофонистом Владом Колчиным. Вот они вместе на сцене. В подростке с микрофоном и толстовкой, небрежно повязанной на бедрах сложно узнать Земфиру. Потом журналисты будут приписывать им с Владом роман. Но сам он напишет книгу, где расскажет ,что их всегда связывала только искренняя творческая дружба.

«Амурных отношений между нами никогда не было, сопливые нежности вообще не были присущи нам, несмотря на то, что нас связывало немало откровений. Наверное, нас притягивала самодостаточность наших одиночеств и способность душ публично раздеваться».

Многие считают, что эту песню Земфира посвятила именно Владу и тому времени, когда они вместе работали над песнями у него дома. А та самая Анечка, о которой поется в припеве – его младшая сестра.

Анечка тогда была еще совсем маленькая. Я была у Влада дома. Они писали что-то очередное дома, и она сказала: напомни Владу, чтобы он майки снял, мама просила снять белье. И вот это в песню легло колоссально. В песнях проявлялась вот эта нежность по отношению к друзьям. Ирина Остин, преподаватель Уфимского училища искусств, заслуженная артистка Республики Башкортостан

Впрочем, сама Земфира не любит рассказывать, как и о ком она пишет песни. И вообще очень редко дает интервью.

Кинотеатр «Родина». В 90-е здесь была легендарная джаз-точка – кафе «Братьев Люмьер», а затем рок-клуб «Желтая субмарина». Здесь собиралась вся уфимская музыкальная тусовка, в том числе и Земфира, рассказывает кларнетист Сергей Аринушкин. Когда она пела, все замирали. Ее талант был очевиден. Но никто, конечно, не предполагал, что уже через пару лет она соберет «Олимпийский». Зато в этом была уверена она сама. Как вспоминает музыкант, однажды они с Земфирой одновременно попали в 13-ю больницу, в лор-отделение. Артистке позволили принести в палату гитару, и здесь она написала некоторые из своих песен.

Она, сидя на скамеечке, сказала, глядя мне в глаза: Сергей Владимирович, вот увидите, я стану звездой. Ну я, конечно, отнесся с насмешкой: девчонка, перемазанная зеленкой, в бейсболке, в спортивном костюме, станет звездой и поедет в Лондон писать альбом. Кто мог тогда поверить? Сергей Аринушкин, музыкант

Подземный переход на Горсовете. Место, которое пользовалось большой популярностью у уфимских музыкантов в 90-е годы. Здесь же с 13 лет начала петь и Земфира. Говорят, заслушивались даже сотрудники тогда еще милиции. А потом, спустя несколько лет, уже на главной городской площади Земфира даст свой первый концерт в родном городе, который соберет более 40 тысяч зрителей.

Земфира Рамазанова – кто она такая вообще? Это, я считаю, живое олицетворение той эпохи 90-х годов, того бардака. И того, что с нами творилось тогда, это все в ее музыке и песнях отражено – то настроение, то, что происходило в головах людей. Сергей Аринушкин, музыкант

С этим зданием на Менделеева связан еще один важный этап в уфимской жизни Земфиры. В 95-м году здесь открылась радиостанция «Европа Плюс» с лучшей звукозаписывающей студией в городе. Радио в те годы было законодателем музыкальной моды, а радиоведущих считали почти небожителями. Сюда же пришла работать и Земфира. Днем писала рекламные ролики, а по ночам записывала свой первый альбом.

Она повлияла на радиостанцию. И радиостанция, и люди, которые здесь работали, повлияли на нее. Потому что именно с этими людьми, с которыми она по ночам в студии «Европы Плюс» писала свои песни, она в итоге поехала покорять Москву. Салават Гареев, директор радиостанции «Европа Плюс Уфа» в 1998-2003 гг.

Сама Зефира говорила, что выросла на песнях Queen и «Кино». На одном из концертов она признавалась, что именно Виктор Цой сформировал ее как творческую личность. Но ее песни стали чем-то совершенно новым, не похожим ни на что.

Земфира – гений. Просто среди нас рождаются и живут гении. И зачастую этого не понимаем. Она сама себя сделала. Любые талантливые люди, не думаю, что у них красные дорожки. Это всегда можно проходить через множество препятствий. Я благодарен судьбе, что мне удалось иметь хоть какое-то отношение к ней. Салават Гареев, директор радиостанции «Европа Плюс Уфа» в 1998-2003 гг.

Чтобы увековечить образ Земфиры на уфимских улицах, Карине Омаровой пришлось преодолеть страх высоты – над граффити работала впервые, на строительных лесах, но говорит, оно того стоило. Арку на улице Ленина расписывал целый коллектив художников.

Космос – как символ творческого пространства, в нем те люди, которые отметили родной город на звездном небосклоне.

То, что я запечатлела Земфиру, это в моей жизненной копилочке останется. Это как история. Карина Омарова, художник

Настя и Гульнара – уличные музыканты. Родились в нулевые, им нет еще и двадцати. Но Земфира для них не просто имя из прошлого: ее песни продолжают трогать сердца, звучат на улицах и вдохновляют таких же, как она – простых уфимских девчонок.

Когда она исполняет, слышно не только то, что играет, слышно то, что говорит ее душа. Это очень искренне, это здорово. Не каждый артист так может передать свои мысли. Настя Тагирова, музыкант

Когда я иду, например, по Уфе, с гитарой, и думаю, а ведь, возможно, по этой улице шла Земфира, так же, с гитарой. И меня это очень вдохновляет. Я хочу пойти, написать песню побыстрее, побежать на выступление. Мне частенько говорили, когда я начинала: что вот ты, маленькая Земфира, пойдешь по ее стопам? Мне это, конечно, безумно льстило. Но для артиста важна индивидуальность. А Земфира – она одна и неповторимая. Гульнара Байгузина, музыкант

В хроники Уфы, она, конечно, попала, окончательно и бесповоротно. Уехав в Москву, она перевернула страницу в книге своей жизни, но в ней навсегда останется уфимская глава, ведь именно здесь родилось и сформировалось ее творческое Я.