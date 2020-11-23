«Её не понимали»: друзья Земфиры рассказали о её юности в Уфе

Трогательная панамка и дырявые джинсы. То, как она ворвалась в нашу жизнь, тысячи людей запомнили на этом самом концерте 20 лет назад. Август 2000-го. Горсовет. На главной площади Уфы – толпа до горизонта. Все пришли, чтобы услышать её – свою, нашу, взлетевшую так высоко – Земфиру.
В любви к родному городу она признавалась даже тогда, когда о ней уже знала вся Россия.
Раритетные кадры на крыше одной из уфимских высоток. Интервью для программы «До 16-ти и старше». Земфира уже получает сотни писем от поклонников со всей страны.
И действительно, это место в Черниковке, известное в 90-е как "цыганские дворы", имело дурную славу: торговля наркотиками, потасовки и убийства. Дом Земфиры – Ушакова, 64 – на самой окраине. Дальше только гаражи и лес.
Милицейский "стакан" прямо во дворе. Видимо, с тех самых времен. Но в криминальных историях сама Земфира замешана никогда не была. Отец – педагог, мама – врач. Интеллигентные родители рано отдали дочь в музыкальную школу. Дома – фортепиано, на плече, всегда с собой, – гитара. И музыкой она покоряла даже те бандитские улицы.
Из окон квартиры на пятом этаже видна Курочкина гора, откуда будущая звезда в детстве каталась на холщовых мешках, набитых снегом. А внизу, на стене – ромашки.
Распишут дом уже позднее, когда он станет местом паломничества фанатов. Сейчас квартира Земфиры принадлежит другой семье.
Рассказывают, что стены в этом подъезде когда-то были сплошь исписаны фанатами. Поклонники признавались в любви известной артистке. Но, как мы видим, сейчас уже ничто не напоминает о том, что когда-то по этой лестнице возвращалась домой живая легенда.
Школа №56. Сюда, в сентябре 83-го пришла учиться первоклассница Земфира Рамазанова.
Земфира умела дружить, рассказывает одноклассница Гульнара Урманова. В начальной школе девчонки много времени проводили вместе. Носили одинаковые брюки-бананы, занимались творчеством, а по вечерам играли в баскетбол во дворе.
Земфира была отличницей. Феноменальная память позволяла учиться с легкостью. Однако, признается Гульнара, выдающийся талант в школе ценили не все.
К пятому классу Земфира всерьез увлеклась баскетболом. С Евгенией Сюткиной тренировались на одной площадке – в спортивной школе № 2 на Юрюзани. И мало кто знает, что Земфира успела стать чемпионкой России по баскетболу и даже была капитаном сборной страны среди юниоров. Как говорил ее тренер Юрий Максимов, которого уже, к сожалению, нет в живых, она была интеллектуальным игроком. А в мастерстве дриблинга – владения мячом – ей не было равных даже среди парней.
В этот период Земфира предпочтет косичкам и плиссированным юбкам джинсы и модную тогда стрижку каре. Отрастить до самых до плеч удастся еще не скоро, из-за чего незнакомые люди часто будут принимать ее за мальчика.
Ей пророчили блестящую спортивную карьеру, но она сделала выбор в пользу музыки. Поступила в Училище искусств. На эстрадное отделение ее взяли сразу на второй курс.
Гиперотвественная во всем, что касается музыки, она не отличалась покладистым характером: могла резко высказать свое мнение или возразить педагогу.
Известная джазовая певица Ирин Остин преподавала у Земфиры вокальный ансамбль и импровизацию. Рассказывает: в творчестве ее уже тогда отличал перфекционизм.
В музее училища теперь выставлены фотографии Земфиры, здесь же хранится и папка с газетными вырезками за все 20 лет, каждая из которых бережно пронумерована и отмечена печатью.
Концертный зал училища искусств. Именно эта сцена стала первой профессиональной площадкой в жизни Земфиры. И деревянные половицы, наверняка, еще помнят, как по ним ступала будущая звезда. Это был выпускной госэкзамен. Земфира выступила перед комиссией с мини-концертом и исполнила пять авторских композиций.
В годы учебы Земфира начала петь в переходах и ресторанах. Выступала вместе с талантливым саксофонистом Владом Колчиным. Вот они вместе на сцене. В подростке с микрофоном и толстовкой, небрежно повязанной на бедрах сложно узнать Земфиру. Потом журналисты будут приписывать им с Владом роман. Но сам он напишет книгу, где расскажет ,что их всегда связывала только искренняя творческая дружба.
Многие считают, что эту песню Земфира посвятила именно Владу и тому времени, когда они вместе работали над песнями у него дома. А та самая Анечка, о которой поется в припеве – его младшая сестра.
Впрочем, сама Земфира не любит рассказывать, как и о ком она пишет песни. И вообще очень редко дает интервью.
Кинотеатр «Родина». В 90-е здесь была легендарная джаз-точка – кафе «Братьев Люмьер», а затем рок-клуб «Желтая субмарина». Здесь собиралась вся уфимская музыкальная тусовка, в том числе и Земфира, рассказывает кларнетист Сергей Аринушкин. Когда она пела, все замирали. Ее талант был очевиден. Но никто, конечно, не предполагал, что уже через пару лет она соберет «Олимпийский». Зато в этом была уверена она сама. Как вспоминает музыкант, однажды они с Земфирой одновременно попали в 13-ю больницу, в лор-отделение. Артистке позволили принести в палату гитару, и здесь она написала некоторые из своих песен.
Подземный переход на Горсовете. Место, которое пользовалось большой популярностью у уфимских музыкантов в 90-е годы. Здесь же с 13 лет начала петь и Земфира. Говорят, заслушивались даже сотрудники тогда еще милиции. А потом, спустя несколько лет, уже на главной городской площади Земфира даст свой первый концерт в родном городе, который соберет более 40 тысяч зрителей.
С этим зданием на Менделеева связан еще один важный этап в уфимской жизни Земфиры. В 95-м году здесь открылась радиостанция «Европа Плюс» с лучшей звукозаписывающей студией в городе. Радио в те годы было законодателем музыкальной моды, а радиоведущих считали почти небожителями. Сюда же пришла работать и Земфира. Днем писала рекламные ролики, а по ночам записывала свой первый альбом.
Сама Зефира говорила, что выросла на песнях Queen и «Кино». На одном из концертов она признавалась, что именно Виктор Цой сформировал ее как творческую личность. Но ее песни стали чем-то совершенно новым, не похожим ни на что.
Чтобы увековечить образ Земфиры на уфимских улицах, Карине Омаровой пришлось преодолеть страх высоты – над граффити работала впервые, на строительных лесах, но говорит, оно того стоило. Арку на улице Ленина расписывал целый коллектив художников.
Космос – как символ творческого пространства, в нем те люди, которые отметили родной город на звездном небосклоне.
Настя и Гульнара – уличные музыканты. Родились в нулевые, им нет еще и двадцати. Но Земфира для них не просто имя из прошлого: ее песни продолжают трогать сердца, звучат на улицах и вдохновляют таких же, как она – простых уфимских девчонок.
В хроники Уфы, она, конечно, попала, окончательно и бесповоротно. Уехав в Москву, она перевернула страницу в книге своей жизни, но в ней навсегда останется уфимская глава, ведь именно здесь родилось и сформировалось ее творческое Я.
И, конечно, она давно уже не та девочка с плеером, а ее творчество не стало заложником одного времени. Она по-прежнему собирает стадионы, и мы верим в то, что новая эпоха Земфиры только начинается.